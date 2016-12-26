Михаил Осокин: Домострой почти вернули – ждем крепостное право

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин — о законодательных попытках вернуть Россию в советское время и даже раньше.

Правительство разрешило россиянам бить родных и близких — таков смысл поступившего в Госдуму правительственного отзыва на законопроект об отмене уголовной ответственности за побои в семье. Авторы законопроекта, депутаты-единороссы, радуются этому положительному отзыву на свои предложения — и объясняют их заботой о сохранении семьи. По словам депутатов, их пугает то, что в ходе расследования насилия в семье при возбуждении уголовных дел детей могут забрать у матери. Нет уж, пусть лучше родные бьют друг друга без уголовного наказания — зато семья сохранится!

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

В общем, забота о семье какая-то довольно странная — и в итоге родился документ, который юристы называют историческим анахронизмом: «Это какое-то эхо из законов арабских монархий». В соцсетях предпочитают сравнения, более близкие к нашей истории: «Домострой почти согласовали, ждем крепостное право». Многие еще вспоминают старые пословицы, советующие «бить с любовью» — и постят на эту тему цитаты из кинофильмов.

Тем временем и в других сферах можно заметить возврат к порядкам, которые, казалось, уже остались далеко в прошлом. Например, были придуманы сразу шесть новых статей Уголовного кодекса о наказаниях за мошенничество. Каждая статья описывает какой-то один конкретный вид мошенничества: при получении выплат; в сфере кредитования; в сфере предпринимательской деятельности; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации — и еще отдельно мошенничество с использованием платежных карт.

Эксперты говорят, что с точки зрения законодательной техники это возврат в средневековье, когда составители кодексов еще мыслили примитивно и не умели строить обобщенные юридические нормы. Примерно так же в древнерусских судебниках прописывались отдельно наказания за кражу голубей, уток, гусей и так далее.

Возврат к каким-то прошлым временам — в сообщениях на самые разные темы. Скажем, жителям одного из новых микрорайонов Калининграда вдруг объявили, что вместо ожидаемой поликлиники там построят церковь. Чтобы успокоить недовольных, мэр города пообещал, что в следующем году в микрорайоне откроют супермаркет и будут сделаны тротуары — но это потом, храм нужнее. Причем в Калининграде храмов и других религиозных сооружений уже втрое больше, чем поликлиник — 59 против 21 — и это еще одно напоминание о том, как Россию возвращают куда-то назад.

Такое впечатление, что российские власти оглянулись на XVIII век, на эпоху Екатерины II — и вдруг прониклись идеями графа Миниха: «Русское государство имеет то преимущество перед всеми остальными, что оно управляется непосредственно самим Господом Богом — иначе невозможно объяснить, как оно вообще существует». И вот на Нижегородском машиностроительном заводе провели молебен о преодолении кризиса, а местный митрополит поднялся на аэростате и окропил Нижний Новгород святой водой.

В разных регионах чиновники приглашают священников — и те освящают самолеты, комбайны, медицинские халаты, рестораны и серверы IT-компаний. А порой церковные ритуалы причудливо переплетаются с советскими традициями — и тогда священники включают в свои проповеди знакомые всем песни:

Возвращение к советским традициям — еще одна характерная примета нашего времени. «Более тонны картофеля собрали ученики Гавриловской средней школы, в уборочной кампании участвовали педагоги, ученики и их родители». Напоминает сюжеты 70-х годов из программы «Время» — но это сегодняшний день, сообщения из Костромской области.

В думском комитете по аграрным вопросам предложили пойти дальше — вернуть практику, когда студенты вузов в обязательном порядке привлекались к сбору урожая. Другая инициатива депутатов была изложена в письме премьеру Медведеву: вспомнить советский опыт и возродить колхозы.

Конкретные детали проекта не разглашались, но легко представить, что именно надо сделать, чтобы возродить колхоз. Надо лишить сельских жителей паспортов, ввести оплату трудоднями, отнять приусадебные участки, запретить держать коров, свиней и разводить птицу. Вот тогда все заработает.

А еще лучше возродить ГУЛАГ — тогда вообще будет даровая рабочая сила. И миф о хорошем и полезном ГУЛАГе уже раскручивается вовсю. Из мемориала «Пермь-36» выгнали правозащитников, и теперь бывшие охранники пишут там историю сталинских лагерей. Теперь это будет музей славы тюремщикам — и той эпохе. Экспозиция будет рассказывать о тяжелом благородном труде сотрудников ГУЛАГа — и о том, какие технологии применялись, чтобы спасти страну от «пятой колонны».

А рабочую силу для труда в зоне можно будет пополнять за счет тех, кто нарушает новый закон, возвращающий такое понятие советских времен, как «антиобщественное поведение». Полиции предписано отлеживать и ставить на учет людей, игнорирующих «общепринятые нормы морали». Формулировки закона напоминают Моральный кодекс строителя коммунизма из программы КПСС: «Честность и справедливость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов». Видимо, будет опять примерно как в прежние времена — когда сотрудники МВД на концертах самодеятельности высмеивали стиляг, которых они отправляли за решетку.

В общем, российские власти уже напридумывали массу законов, которые возвращают нас в советскую эпоху — а порой за образец берутся еще более давние времена. Скажем, все та же озвученная в Госдуме идея разрешить бить близких напоминает многим старые русские судебники с их формулировками типа «муж, не бьющий жену, дом свой не строит».

И с подачи депутатов эта тема рукоприкладства сейчас стала весьма популярной в соцсетях, причем во многих комментариях проглядывает не очень дружелюбное отношение к депутатам и их законотворчеству. А в предновогодней атмосфере такие настроения воплотились в мем, который постят многие — меняя только название городов: «Услышал по телевизору новость: "В Москве три Деда Мороза избили депутата". То есть чье-то письмо все-таки дошло...»