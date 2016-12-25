"Решетников не мог спокойно на пенсию уйти": скандал в Белоруссии

В Белоруссии резко отреагировали на слова главы российского института о белорусском языке, «придуманном большевиками».

На днях в Сети появилось видео, на котором глава Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников заявляется о том, что белорусский язык создали большевики. Решетников ссылается на выпуск советской газеты «Правда» за 1926 год.

Скандальное заявление Решетникова вызвало негативную реакцию у властей Белоруссии. В частности, МИД Белоруссии выразил протест, а советник российского посла был вызван в дипломатическое ведомство республики.

Жесткий ответ дала и белорусская пресса: газета «Советская Беларусь» опубликовала материал «Ошибка бывшего резидента», который завершается фразой: «Мало ли что может ляпнуть очередной "исследователь" исторической правды на основании передовиц газеты "Правда"!»

Sobesednik.ru обсудил конфликтную ситуацию из-за высказывания Решетникова с политологом, руководителем аналитического проекта «Цитадель» Александром Шпаковским.

— Я бы не спешил называть этот инцидент скандалом между Россией и Белоруссией, — отметил политолог. — Уровень межгосударственных отношений между нашими странами носит столь глубокий характер, что подобного рода казусы не тянут на уровень скандалов.

— Как вы лично отреагировали на слова главы РИСИ?

— Что касается высказывания Леонида Решетникова, то как историк и дипломат, на мой взгляд, он проявил себя весьма несостоятельно. Главная цель человека, возглавляющего институт, который призван быть аналитическим центром, — формировать позитивное восприятие своей страны за рубежом, в том числе и союзниками. Решетников проявил свое полное невежество в вопросах белорусской идентичности.

Для большинства белорусов это было обидное высказывание. Запахло великодержавным шовинизмом. А в Белоруссии никогда не было проблем ни с белорусским языком, ни с русским, — добавил Шпаковский. — Большинство населения, в том числе и благодаря советской власти, упомянутой Решетниковым, разговаривает на русском языке. Он является государственным. Белорусский язык широко не используется, но он до сих пор преподается в школах. На нем пишутся литературные произведения, стихи.

В Белоруссии никто не считает, что Решетников враг. Он просто высказался на тему, в которой он не разбирается. Это его восприятие... Не смог спокойно на пенсию уйти. Я в последнее время наблюдал за деятельностью РИСИ. На мой взгляд, деятельность приобрела какой-то скандальный характер на постсоветском пространстве: сотрудники пишут какие-то открытые письма, Решетников скандалил с союзниками России. Это явно не методы работы аналитического центра. РИСИ — это не ЛДПР.

— И все же власти Белоруссии отреагировали очень бурно.

— Белорусское общество очень серьезно реагирует на подобного рода высказывания в России. К откровенной белиберде и клевете в западном информационном пространстве белорусы привыкли, но все-таки учредителем РИСИ является Администрация президента, Решетников — серьезная фигура, а не просто какой-то маргинальный политик.

— Но ведь дошло даже до вызова советника российского посла в МИД Белоруссии...

— Подобные высказывания вбивают клин в отношения между белорусами и русскими. Эти вещи всегда подхватываются ультранационалистами. А они есть в Белоруссии. Они могут попытаться выдать неосторожные слова за позицию русского народа. Это тревожит власти. Естественно, все это жестко пресекается, это вопрос национальной безопасности. МИД отреагировал в рамках своей компетенции. Реакция была вполне адекватной. Жесткая и молниеносная реакция обусловлена беспрецедентной важностью отношений России и Белоруссии.

— Как инцидент, на ваш взгляд, скажется на дальнейших отношениях Белоруссии и России?

— Никак. В наших отношениях неоднократно были и скандалы, и провалы, и разного рода войны. И оппозиция белорусская многие годы пытается разрушить союз. Западу союз России и Белоруссии тоже как кость в горле. Будем дальше работать. Российская сторона должна более аккуратно ориентировать чиновников и людей, которые изучают Белоруссию, чтобы они внимательно изучали историю страны и высказывались.