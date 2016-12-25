Политика
Источник: Пресса Украины
07:41, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Польская община во Львове требует автономии ради связей с Польшей

В украинском городе Львов польская община потребовала у Киева экономической автономии для региона.

Как пишет «Пресса Украины», представитель общины, председатель объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко объяснил, что Львов отстает от развития городов Польши на 50 лет. «Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — цитирует издание Лукьяненко.

Таким образом, форум польской общины принял резолюцию, которая просит Киев предоставить им автономию. В первую очередь это благотворно скажется на налаживании экономических связей с Польшей, пишет издание.

читайте также:Шенгенская виза
Россияне раскрыли хитрость получения шенгена через Польшу
В посольстве Польши в Москве отныне просят россиян доказывать свою добросовестность — а иначе могут и отказать в визе »

читайте также:Европа близка к тому, чтобы отменить санкции против России?
Депутат: Украина развалится через год-два, уйдя в Польшу, Румынию и Россию
После снятия санкций Россия будет жестко контролировать поставки из ЕС, заверил Sobesednik.ru депутат »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Доктор Лиза могла сойти с рухнувшего лайнера Минобороны до крушения
11:38, 25 Декабря 2016
У Кремля нет точной информации о нахождении Елизаветы Глинки на борту рухнувшего самолета Минобороны РФ
»
Владимир Гостюхин: Высоцкий смотрел на меня с завистью!
11:03, 25 Декабря 2016
Актер Владимир Гостюхин рассказал о своей непростой судьбе, начале карьеры в театре и ее стремительном завершении
»
"Решетников не мог спокойно на пенсию уйти": скандал в Белоруссии
09:59, 25 Декабря 2016
В Белоруссии резко отреагировали на слова главы российского института о белорусском языке, «придуманном большевиками»
»