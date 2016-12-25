Польская община во Львове требует автономии ради связей с Польшей

В украинском городе Львов польская община потребовала у Киева экономической автономии для региона.

Как пишет «Пресса Украины», представитель общины, председатель объединения поляков Львовской области Сергея Лукьяненко объяснил, что Львов отстает от развития городов Польши на 50 лет. «Но у Львова перспектива еще есть, а у других регионов ее нет. Польша даст львовянам возможность реализовать себя», — цитирует издание Лукьяненко.

Таким образом, форум польской общины принял резолюцию, которая просит Киев предоставить им автономию. В первую очередь это благотворно скажется на налаживании экономических связей с Польшей, пишет издание.