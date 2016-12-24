Политика
Источник: РИА "Новости"
07:07, 24 Декабря 2016 Версия для печати

"Закон Магнитского" позволит США присвоить имущество иностранцев

Власти США распространили действие «закона Магнитского» на все страны мира.

Как пишет РИА «Новости», президент США Барак Обама в пятницу, 23 декабря, подписал закон о расходах на военные нужды в 2017 году. Данный закон распространяет действие так называемого «закона Магнитского» на весь мир, позволяя тем самым вводить санкции против любого государства, власти которого, по мнению Белого дома, нарушают права человека или причастны к коррупции и хищениям.

Согласно документу, глава страны имеет право ввести санкции против любого иностранного гражданина, который, по его мнению, причастен к «внесудебным убийствам, пыткам или другим масштабным нарушениям международно признанных прав человека против людей в любой стране».

Введение санкций против таких нарушителей позволяет властям США блокировать их имущество и активы, а также отказать в американской визе.

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