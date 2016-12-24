Политика
07:25, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Рогозин пропустил инаугурацию Додона из-за сильного тумана

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Молдавии после вынужденной посадки в Будапеште.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на международный аэропорт Кишинева, самолет с Дмитрием Рогозиным на борту не смог приземлиться в молдавском аэропорту из-за сильного тумана. В итоге лайнер был перенаправлен в Будапешт, из-за чего встреча Рогозина с новым президентом Молдавии Игорем Додоном состоялась позже, чем было запланировано.

Изначально планировалось, что вице-премьер примет участие в инаугурации политика, однако к моменту прибытия Рогозина в Кишинев Додон уже официально вступил в должность.

Позже Рогозин в своем Twitter написал о том, что переговоры с молдавским лидером прошли успешно.

«Четыре утра в Кишиневе. Переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном успешно завершились. Спешим теперь домой», — написал Рогозин в соцсети.

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Соловьева Екатерина

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