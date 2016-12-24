Кузнецова предложила бороться с педофилами, внеся их в реестр

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать публичный реестр педофилов.

В эфире программы «Поздняков», которая выйдет на телеканале НТВ 26 декабря, Кузнецова заявила, что выступает за создание реестра граждан, привлекавшихся к ответственности за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», – считает Кузнецова.

Она также ссылается на мнение специалистов, которые, по ее словам, уверены, что создание подобного реестра – «это самый лучший и эффективный способ» борьбы с педофилами.

Кроме того, Кузнецова подчеркнула, что в последнее время наблюдается рост числа преступлений, жертвами которых становятся несовершеннолетние.

«Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы», – сообщила детский омбудсмен.