Политика
Источник: НТВ
14:03, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Кузнецова предложила бороться с педофилами, внеся их в реестр

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать публичный реестр педофилов.

В эфире программы «Поздняков», которая выйдет на телеканале НТВ 26 декабря, Кузнецова заявила, что выступает за создание реестра граждан, привлекавшихся к ответственности за совершение преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения», – считает Кузнецова.

Она также ссылается на мнение специалистов, которые, по ее словам, уверены, что создание подобного реестра – «это самый лучший и эффективный способ» борьбы с педофилами.

Кроме того, Кузнецова подчеркнула, что в последнее время наблюдается рост числа преступлений, жертвами которых становятся несовершеннолетние.

«Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы», – сообщила детский омбудсмен.

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