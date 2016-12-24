Депутат Рады написал статью о кражах и откатах Порошенко

В журнале Time появилась статья депутата Верховной рады Александра Онищенко о коррумпированности Петра Порошенко.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что журналист британской газеты The Times Максим Такер заявил об угрозах в свой адрес. По его словам, угрозы связаны со статьей о президенте Украины Петре Порошенко, которую журналист решил написать после заявлений депутата Верховной рады Александра Онищенко, рассказавшего о коррупции главы государства.

Американский журнал Time опубликовал на своем сайте статью о главе Украины Петре Порошенко, в которой депутат Рады Александр Онищенко рассказал о его многочисленных преступлениях, связанных с коррупцией.

По словам Онищенко, украинский лидер «утверждает, что является сторонником демократии и другом Запада, но его действия и действия его соратников дают иную картину».

«Я, избранный член украинского парламента, лично был свидетелем вовлеченности Петра Порошенко в коррупцию в массовых и беспрецедентных масштабах», — заявил депутат в своей статье.

Онищенко обвинил Порошенко в том, что он «крадет сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, связанного с каким-либо украинским предприятием». При этом те, кто отказывается выплачивать «откаты», постоянно подвергаются преследованиям со стороны властных структур.

Среди тех, кто попал в немилость, оказался и сам Онищенко: на Украине против него завели несколько уголовных дел после того, как он обрушился с критикой на Порошенко.