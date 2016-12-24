Политика
Источник: Bild
16:07, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Ангела Меркель запаслась картошкой и маслом перед Рождеством

23 декабря канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в супермаркете Берлина в сопровождении трёх охранников.

Ангела Меркель, как пишет газета Bild, пошла за покупками сразу после пресс-конференции. Она купила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. На это немецкий политик потратила примерно 100 евро.

«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», — сказал продавца супермаркета, в котором Меркель около 30 раз закупалась в течение года.

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Ушаков Олег

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