Ангела Меркель запаслась картошкой и маслом перед Рождеством

23 декабря канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в супермаркете Берлина в сопровождении трёх охранников.

Ангела Меркель, как пишет газета Bild, пошла за покупками сразу после пресс-конференции. Она купила картофель, творог, масло, перец и коробку конфет Mon Chéri весом чуть больше 300 граммов. На это немецкий политик потратила примерно 100 евро.

«Ничего особенно праздничного, обычный список покупок канцлера Меркель», — сказал продавца супермаркета, в котором Меркель около 30 раз закупалась в течение года.