20 автобусов с мигрантами приедут на пикет до инаугурации Трампа

Выходцы из Мексики, живущие в США, готовят новую волну протестов против избранного президента США Дональда Трампа.

Один из основателей «Мексиканцы в Нью-Йорке» Рикардо Запата рассказал телеканалу Russia Today о том, что в скором времени в Нью-Йорке пройдут новые акции протеста. По его словам, в митингах примут участие мексиканцы и американцы, недовольные политикой Трампа. Запата сообщил, что за день до инаугурации Трампа, 21 января, активисты планируют провести пикет напротив Белого дома.

«Мы уже организовали 20 автобусов со всей Америки в Вашингтон. Людей будет очень много, я не могу даже назвать точное количество. В протесте примут участие не только мигранты, но и сами американцы. Тема пикета всё та же — мы против миграционной политики Трампа и его избрания в общем», – рассказал активист.

Запата добавил, что с приходом Трампа к власти он и многие другие мексиканские мигранты не смогут «нормально зарабатывать», чтобы прокормить свои семьи.