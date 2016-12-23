Трамп позовет на инаугурацию простых граждан вместо звезд

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на инаугурации простых людей, а не знаменитостей.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что в Вашингтоне четырех выборщиков оштрафовали на тысячу долларов за отказ голосовать за бывшего кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон.

20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-г о президента США Дональда Трампа. В своем Twitter республиканец заявил, что отдаст предпочтение простым гражданам, а не звездам шоу-бизнеса, которые хотят присутствовать на данном событии.

«Все так называемые знаменитости из списка "А" хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу видеть людей!», — написал Трамп в соцсети.