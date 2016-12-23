Политика
Источник: Twitter
09:12, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Трамп позовет на инаугурацию простых граждан вместо звезд

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет видеть на инаугурации простых людей, а не знаменитостей.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что в Вашингтоне четырех выборщиков оштрафовали на тысячу долларов за отказ голосовать за бывшего кандидата на пост президента США от демократов Хиллари Клинтон.

20 января в Вашингтоне пройдет инаугурация 45-г о президента США Дональда Трампа. В своем Twitter республиканец заявил, что отдаст предпочтение простым гражданам, а не звездам шоу-бизнеса, которые хотят присутствовать на данном событии.

«Все так называемые знаменитости из списка "А" хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу видеть людей!», — написал Трамп в соцсети.

читайте также:Дональд Трамп и Джеймс Мэттис
"России нужно бояться не Бешеного Пса Трампа в Пентагоне, а своих"
Sobesednik.ru узнал у замдиректора Института США и Канады, чего ждать от Бешеного Пса на посту министра обороны США  »

читайте также:Американцы добавляют огоньку к полосам и звёздам
Трамп грозит тюрьмой за сжигание флага США. А как у нас?
Адвокат рассказал Sobesednik.ru, на что Дональду Трампу придётся пойти, чтобы ужесточить кару за осквернение флага США »

Также по теме
Трамп
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Ольга Зарубина: На "Модном приговоре" меня изуродовали!
11:05, 23 Декабря 2016
Поход на «Модный приговор» едва не закончился для Ольги Зарубиной серьезным нервным срывом, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Осокин: Уроки любви к Путину
10:08, 23 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о новых проявлениях культа личности российского нацлидера
»
Красная икра: поддельная или несвежая? Советы по выбору
07:06, 23 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, как правильно выбирать красную икру, и как избежать подделок
»