США призвали РФ отменить закон об "иноагентах" ради борьбы с ВИЧ

Госдепартамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах».

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госдепартамента США, американские власти настаивают на том, чтобы Россия отменила закон об «иностранных агентах» и следовала своим «обязательствам в области прав человека». Свою позицию Вашингтон аргументирует тем, что под действие данного закона попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, а также объединения против пыток и общества защиты перелетных птиц.

«Использование термина "иностранный агент" — сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими», — отмечается в документе.

При этом авторы документа отмечают, что 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», внеся в список «иностранных агентов» 150-ю по счету организацию.

Между тем в Москве уже отреагировали на призывы Белого дома.

Так, сенатор Алексей Пушков посоветовал США сначала отменить закон об «иностранных агентах» у себя в стране.

«Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.