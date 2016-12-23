Политика
07:34, 23 Декабря 2016 Версия для печати

США призвали РФ отменить закон об "иноагентах" ради борьбы с ВИЧ

Госдепартамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах».

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госдепартамента США, американские власти настаивают на том, чтобы Россия отменила закон об «иностранных агентах» и следовала своим «обязательствам в области прав человека». Свою позицию Вашингтон аргументирует тем, что под действие данного закона попали организации, которые борются с ВИЧ и СПИД, а также объединения против пыток и общества защиты перелетных птиц.

«Использование термина "иностранный агент" — сознательный выбор с целью представить эти организации предательскими», — отмечается в документе.

При этом авторы документа отмечают, что 19 декабря Россия «преодолела печальный этап», внеся в список «иностранных агентов» 150-ю по счету организацию.

Между тем в Москве уже отреагировали на призывы Белого дома.

Так, сенатор Алексей Пушков посоветовал США сначала отменить закон об «иностранных агентах» у себя в стране.

«Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

читайте также:Станислав Белковский
Станислав Белковский: Быть иноагентом муторно, но сладостно и почетно
Станислав Белковский — о том, что ждет «Левада-Центр» после того, как наличие проблемы с его статусом признал Путин »

читайте также:Маргарита Симоньян
Дмитрий Быков: Агент Симоньян
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков в стихах – о Маргарите Симоньян и ее роли в кремлевской пропаганде »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Михаил Осокин: Уроки любви к Путину
10:08, 23 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о новых проявлениях культа личности российского нацлидера
»
Красная икра: поддельная или несвежая? Советы по выбору
07:06, 23 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, как правильно выбирать красную икру, и как избежать подделок
»
Звезда "Интернов" Дмитрий Шаракоис: В детстве я торговал на рынке
06:04, 23 Декабря 2016
Дмитрий Шаракоис почти не дает интервью и не рассказывает о личной жизни. Но для Sobesednik.ru сделал исключение
»