Политика
12:34, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Путин признал, что реальные доходы населения "припали"

Путин говорит
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2016 года заявил, что реальные доходы населения «припали»
Фото: Стоп-кадр "Вести"

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2016 года заявил, что реальные доходы населения «припали».

Президент РФ признал, что в российской экономике есть проблемы, связанные с сокращением реальных доходов населения, снижением потребительского спроса и падением инвестиций.

При этом Владимир Путин сказал, что в 2016 году рост ВВП страны составит 0,5-0,6%, тогда как в прошлом году ВВП упал на 3,7%. В нынешнем году уровень инфляции, по словам Путина, будет рекордно низкий – менее 6%. «Мы двигаемся в рамках плана, предъявленного обществу. Он реализуется в целом со знаком плюс», – заявил президент.

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