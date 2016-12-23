Политика
15:16, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Путин ответил на вопрос о своём участии в выборах 2018 года

Путин говорит
Владимир Путин сказал, что примет решение об участии в президентских выборах – 2018, исходя из ситуации в стране и мире
Фото: Global Look Press

Владимир Путин сказал, что примет решение об участии в президентских выборах – 2018, исходя из ситуации в стране и мире.

Читайте новости о пресс-конференции Владимира Путина на странице «Новости дня» сайта Sobesednik.ru.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Путин назвал возможным, но нецелесообразным проведение досрочных президентских выборов.

Во время пресс-конференции по итогам уходящего года российского президента спросили о его участии в выборах в 2018 году.

Владимир Путин сказал, что примет решение об участии или неучастии в выборах, учитывая общую ситуацию: «Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире».

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