Путин ответил на вопрос о своём участии в выборах 2018 года

Владимир Путин сказал, что примет решение об участии в президентских выборах – 2018, исходя из ситуации в стране и мире

Владимир Путин сказал, что примет решение об участии в президентских выборах – 2018, исходя из ситуации в стране и мире.

Читайте новости о пресс-конференции Владимира Путина на странице «Новости дня» сайта Sobesednik.ru.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Путин назвал возможным, но нецелесообразным проведение досрочных президентских выборов.

Во время пресс-конференции по итогам уходящего года российского президента спросили о его участии в выборах в 2018 году.

Владимир Путин сказал, что примет решение об участии или неучастии в выборах, учитывая общую ситуацию: «Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире».