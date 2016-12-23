Путин отказался проявить милосердие к украинскому "шпиону"

Украинский журналист попросил Владимира Путина проявить милосердие к задержанному в РФ украинцу Роману Сущенко.

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Во время пресс-конференции по итогам 2016 года украинский журналист попросил Владимира Путина отпустить сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.

В ответ на эту просьбу Путин заявил, что власти РФ«делают всё», чтобы самопровозглашённые республики Донбасса и Киев обменялись пленными по формуле «всех на всех». Обмен пленными осложняется тем, что украинская сторона не признаёт законным пленение своих солдат на Донбассе, сказал президент.

После этого Путин, по-видимому, попытался вернуться к вопросу о Романе Сущенко, но спутал его с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, осуждённым в России за подготовку терактов в Крыму: «Его отпустить только за то, что он режиссёр?» – возмутился Путин.

На реплику журналиста о том, что в поддержку задержанных и осуждённых в РФ украинцев выступают знаменитые деятели культуры, Путин сказал, что режиссёрам и журналистам, симпатизирующим таким людям, следует заниматься своим делом.