Политика
13:52, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Путин отказался проявить милосердие к украинскому "шпиону"

Путин говорит
Украинский журналист попросил Владимира Путина проявить милосердие к задержанному в РФ украинцу Роману Сущенко
Фото: Стоп-кадр "Вести"

Украинский журналист попросил Владимира Путина проявить милосердие к задержанному в РФ украинцу Роману Сущенко.

Читайте новости о пресс-конференции Владимира Путина на странице «Новости дня» сайта Sobesednik.ru.

Во время пресс-конференции по итогам 2016 года украинский журналист попросил Владимира Путина отпустить сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.

В ответ на эту просьбу Путин заявил, что власти РФ«делают всё», чтобы самопровозглашённые республики Донбасса и Киев обменялись пленными по формуле «всех на всех». Обмен пленными осложняется тем, что украинская сторона не признаёт законным пленение своих солдат на Донбассе, сказал президент.

После этого Путин, по-видимому, попытался вернуться к вопросу о Романе Сущенко, но спутал его с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, осуждённым в России за подготовку терактов в Крыму: «Его отпустить только за то, что он режиссёр?» – возмутился Путин.

На реплику журналиста о том, что в поддержку задержанных и осуждённых в РФ украинцев выступают знаменитые деятели культуры, Путин сказал, что режиссёрам и журналистам, симпатизирующим таким людям, следует заниматься своим делом.

читайте также:Сущенко запретили разглашать подробности дела
Обвиненный в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко – кто он?
Об арестованном по обвинению в шпионаже Романе Сущенко пока рано говорить как о политзаключенном, считает правозащитник »

читайте также:Скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который назвал убийцу российского посла «героем»
Как в Украине отреагировали на убийство посла РФ в Турции
Sobesednik.ru узнал, как украинские депутаты реагируют на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. »

Также по теме
Путин
Украина
Шпионаж
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками
13:05, 24 Декабря 2016
Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru
»
Ксения Ильина: Романтика открытого космоса в "Пассажирах"
11:55, 24 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru посмотрела фильм норвежского режиссера Мортена Тильдума «Пассажиры»
»
77 дней седьмой Думы: подводим первые итоги или еще рано?
11:32, 24 Декабря 2016
Законодательные и организационные итоги первой сессии новой Государственной думы обсудил с политологом Sobesednik.ru
»