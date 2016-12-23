Политика
13:06, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Президент рассказал, как он принял решение об отставке Улюкаева

Владимир Путин заявил, что не разговаривал с экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым перед его задержанием.

Во время пресс-конференции по итогам 2016 года президент РФ сказал, что внимательно следит за расследованием резонансных уголовных дел. По словам Владимира Путина, он не встречался с Алексеем Улюкаевым перед тем, как того задержали по подозрению во взяточничестве. Президент считает, что материалов по делу Улюкаева, предоставленных правоохранительными органами, было достаточно для того, чтобы отправить высокопоставленного чиновника в отставку. Судьбу Улюкаева решит суд, отметил Путин.

Президента также спросили о расследовании дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, в частности, о том, почему суд до сих пор не может допросить Руслана Геремеев, замкомандира батальона внутренних войск России «Север». Путин ушёл от прямого ответа, сказав лишь, что не видит ничего странного в том, что преступления могут совершать сотрудники силовых структур и правоохранительных органов. «Будем изобличать преступников», – сказал президент, добавив, что следствие, как бы долго оно ни велось, обычно выясняет все обстоятельства преступления.

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