6 главных тем пресс-конференции Владимира Путина

Sobesednik.ru выделил ключевые моменты из выступления Владимира Путина на пресс-конференции по итогам 2016 года.

23 декабря состоялась традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, посвящённая итогам уходящего года. Российский лидер отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа. Sobesednik.ru приводит выжимку самых интересных и важных ответов Путина.

Экономика

Владимир Путин сообщил, что если в 2015 году ВВП страны упал на 3,7%, то в нынешнем году основной показатель эффективности национальной экономики показал рост на 0,6%. Это произошло в основном за счёт достижений в машиностроении, в лёгкой и перерабатывающей промышленности, а также в сельском хозяйстве. При этом правительство продолжит поддерживать данные отрасли в следующем году, пообещал президент: на промышленность, например, планируется выделить 10 млрд рублей субсидий, а на сельское хозяйство – 216 млрд.

По словам президента, инфляция в 2016 году достигла рекордно низкого уровня – 5,5%. Кроме того, РФ сохранила свои резервы, обеспечила положительный баланс внешней торговли и добилась снижения оттока капитала.

Вместе с тем Путин признал существование серьёзных проблем в экономике: «У нас припали реальные располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведёт к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге». Впрочем, это не мешает российскому лидеру с оптимизмом смотреть в будущее. «В целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу, – сказал Путин. – Он реализуется и реализуется со знаком плюс в целом».

Пенсии

Путин заверил, что в начале 2017 года пенсионеры всех категорий получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей. «В следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства, для того чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернёмся к исполнению действующего закона. И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии», – сообщил президент.

Налоги

Президент выступил против отмены плоской шкалы НДФЛ (налога на доходы физических лиц), введённой в 2001 году. По его словам, благодаря введению плоской шкалы собираемость налога на доходы физических лиц увеличилась в семь раз: «Эти средства, которые поступают в казну, потом распределяются для решения социальных задач, – в этом и есть социальная справедливость». Владимир Путин назвал нецелесообразным переход к дифференцированному налогу на доходы физических лиц, поскольку, по его мнению, это приведёт к уклонению от уплаты налогов и, соответственно, сокращению доходов бюджета.

По мнению Путина, бороться за социальную справедливость можно также за счёт увеличения налога на дорогую недвижимость и дорогие транспортные средства.

Интересно, что во время пресс-конференции президент отреагировал на замечание журналистки о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы владеет дорогой недвижимостью: он призвал чиновников и менеджеров топ-компаний быть поскромнее, чтобы не раздражать людей.

Пресс-конференция Путина Фото: Global Look Press

Тарифы ЖКХ

Финансовая нагрузка на население растёт, и с этим надо бороться, заявил Владимир Путин: «Что касается регулирования с федерального уровня, то напомню, что мы заморозили рост тарифов. Мы исходим из того, что, скажем, тарифы как производная от тарифов на электроэнергию, на тепло будут соответствующим образом отражаться на тарифах ЖКХ, что чрезвычайно важно», – объяснил президент. Самым главным способом сдерживать рост тарифов он назвал снижение инфляции. Если уровень инфляции составит 4%, то ситуация с тарифами существенно стабилизируется, уверен Путин.

Резонансные уголовные дела

Владимир Путин, который, с его слов, следит за громкими судебными процессами, сказал, что поддерживает всё, что предпринимает следствие по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Он не нашёл ничего удивительного в том, что в этом преступлении могут быть замешаны сотрудники правоохранительных органов: «И в нашей стране, и за рубежом это происходит, к сожалению, сплошь и рядом». Президент уверен, что рано или поздно следствие установит все обстоятельства убийства Немцова и преступники будут изобличены.

Путин сказал, что не разговаривал с экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым до его задержания по подозрению во взяточничестве. По словам президента, предоставленные оперативными службами материалы были достаточны для того, чтобы отстранить Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. «А во что это выльется в завершение, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого какие-то предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно», – отметил глава РФ.

Во время пресс-конференции украинский журналист попросил Владимира Путина проявить милосердие и отпустить сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже. В ответ президент РФ сначала рассказал о проблемах, возникающих при обмене пленными между представителями Украины и самопровозглашённых республик Донбасса. Затем он вернулся к вопросу о Романе Сущенко, но, судя по всему, спутал его с украинским режиссёром Олегом Сенцовым, осуждённым в России за подготовку терактов в Крыму: «Отпустить его только за то, что он режиссёр? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссёра, а завтра что, должны отпустить кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам?» – заявил Путин, добавив, что не имеет ничего против актов амнистии в отношении задержанных и осуждённых в РФ украинцев после нормализации ситуации в Донбассе.

Путина попросили прокомментировать ситуацию с жительницей Сочи Оксаной Севастиди, которая осуждена на семь лет за госизмену из-за отправленного СМС-сообщения о военной технике, ехавшей в сторону Абхазии во время грузино-осетинского конфликта в 2008 году. Его также спросили о деле корреспондента РБК Александра Соколова, которого судят по «экстремистской статье». Президент пообещал разобраться в этих делах. Но примечательно, что ранее – на пресс-конференции по итогам 2015 года – Путин уже обещал изучить ситуацию с Соколовым.

Президентские выборы

Путин уклонился от прямого ответа на вопрос о своём участии в президентских выборах – 2018. Он сказал, что примет решение об участии или неучастии в них, исходя из ситуации в России и мире. Кроме того, президент назвал «возможным, но нецелесообразным» проведение досрочных выборов, о которых ранее поговаривали журналисты и политологи.