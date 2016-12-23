$1000 заплатят "неверные" выборщики за отказ поддержать Клинтон

В США оштрафовали четырех членов коллеги выборщиков, которые отказались голосовать за Хиллари Клинтон.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 19 декабря в Америке состоялось голосование коллегии выборщиков, в ходе которого за республиканца Дональда Трампа проголосовали 304 выборщика при 270 необходимых, и лишь 169 человек отдали свои голоса его бывшей сопернице Хиллари Клинтон.

Согласно сообщениям Associated Press, в Вашингтоне четырех выборщиков, которые отказались отдавать свои голоса Трампу, оштрафовали на тысячу долларов.

Изменивших свое мнения выборщиков представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс назвал «неверными» и заявил, что власти Вашингтона подадут в суд, если те не выплатят предписанный штраф в течение двух месяцев.