Политика
Источник: Associated Press
08:31, 23 Декабря 2016 Версия для печати

$1000 заплатят "неверные" выборщики за отказ поддержать Клинтон

В США оштрафовали четырех членов коллеги выборщиков, которые отказались голосовать за Хиллари Клинтон.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 19 декабря в Америке состоялось голосование коллегии выборщиков, в ходе которого за республиканца Дональда Трампа проголосовали 304 выборщика при 270 необходимых, и лишь 169 человек отдали свои голоса его бывшей сопернице Хиллари Клинтон.

Согласно сообщениям Associated Press, в Вашингтоне четырех выборщиков, которые отказались отдавать свои голоса Трампу, оштрафовали на тысячу долларов.

Изменивших свое мнения выборщиков представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс назвал «неверными» и заявил, что власти Вашингтона подадут в суд, если те не выплатят предписанный штраф в течение двух месяцев.

читайте также:Билл и Хиллари Клинтон
"У главы ФБР есть что-то лично против демократов или Клинтонов"
Эксперт рассказал, какую «игру» ведет глава ФБР и почему бюро действует некорректно, публикуя документы о Билле Клинтоне »

читайте также:Дональд Трамп и Джеймс Мэттис
"России нужно бояться не Бешеного Пса Трампа в Пентагоне, а своих"
Sobesednik.ru узнал у замдиректора Института США и Канады, чего ждать от Бешеного Пса на посту министра обороны США  »

Также по теме
Трамп
Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Ольга Зарубина: На "Модном приговоре" меня изуродовали!
11:05, 23 Декабря 2016
Поход на «Модный приговор» едва не закончился для Ольги Зарубиной серьезным нервным срывом, узнал Sobesednik.ru
»
Михаил Осокин: Уроки любви к Путину
10:08, 23 Декабря 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о новых проявлениях культа личности российского нацлидера
»
Красная икра: поддельная или несвежая? Советы по выбору
07:06, 23 Декабря 2016
Sobesednik.ru выяснил, как правильно выбирать красную икру, и как избежать подделок
»