Политика
Источник: РИА "Новости"
15:01, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Владимир Путин призвал военных не расслабляться ни на минуту

Глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора, но военным нельзя расслабляться.

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», – сказал Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Президент заявил, что в 2017 году российские военные должны выдержать набранный темп перевооружения армии и флота, укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, а также продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что оснащенность российской армии новым вооружением в следующем году составит более 60%, передаёт РИА «Новости».

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