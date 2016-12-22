Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно

Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина.

21 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин абсолютно либерален в своих экономических подходах и социальной политике. «Вы знаете, недруги – в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России – считают, что Путин скорее консерватор и такой государственник, которому чуждо слово "свобода". Но Путин абсолютный либерал по своей натуре. И гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя псевдооппозицией», – сказал Песков.

Примечательно, что в 2013 году сам Владимир Путин в интервью западным и российским журналистам окрестил себя «прагматиком с консервативным уклоном», а также назвал две основные черты политического консерватизма: опора на традиционные ценности и акцент на развитие. Позднее Путин в своём послании Федеральному собранию сказал, что придерживается консервативных политических взглядов, после чего процитировал философа Николая Бердяева: «Смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперёд и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз».

Об изменчивых политических взглядах Владимира Путина Sobesednik.ru поговорил с политиком и экономистом Владимиром Миловым, который ещё в 2013 году вместе с Борисом Немцовым подготовил доклад «Путин. Итоги», раскритиковав действия российской власти.

– Путин 17 лет находится у власти. Мы видели и убийства, и массовые аресты, и репрессии против оппозиционеров, и использование силовых структур для отъёма самых разнообразных бизнесов, в том числе крупных, и национализацию экономики, – говорит Владимир Милов. – Если Песков этого не заметил, то, наверное, он в какой-то своей песочнице живёт и просто не знает, что происходит в России.

– Это заявление выглядит странно ещё и потому, что сам Путин называл себя «прагматиком с консервативным уклоном».

– Проблема в том, что Путин всё время врёт. Вы можете сделать простое упражнение: прочитать его президентские послания Федеральному собранию и сравнить это с тем, что на самом деле происходило в России. Вы сделаете очень простой вывод: всё, что говорит Путин, – это враньё. Он для разных аудиторий говорит разные фразы и формулы, которые этим аудиториям должны понравиться. Ничего из этого нельзя принимать за чистую монету.

– А вам не кажется, что это заявление Песков сделал специально?

– Я не хочу анализировать психологический профиль Пескова. Но это далеко не первый раз, когда эти ребята показывают, что они настолько оторваны от жизни... что они уже давно пересидели в своих креслах.

– Политическая философия Путина со временем меняется?

– Ну какая философия? Его философия – это чистый оппортунизм. Он делает только то, что ему выгодно. При этом он прикрывает свои действия абсолютно полярными вариантами лозунгов – от ультралиберальных до ультраконсервативных. Мы это видели что с Турцией, что с США: развороты на 180 градусов. Это можно видеть по нашему телевидению, которое получает команды из Кремля: то Эрдоган у нас «нож в спину», то лучший друг и «мы сейчас вместе проклятому Западу покажем». Эти люди провалили тест на идеологическую составляющую, они чистые, стопроцентные оппортунисты.

– Если Путин так часто меняет маски, то в преддверии, например, выборов он может надеть маску либерала?

– Его способность надеть хоть какую маску зависит от того, насколько готовы это воспринимать всерьёз. В мире, да и в России всё больше людей, которые перестают это всерьёз воспринимать. Просто поговорите с людьми – не во ВЦИОМе и «Левада-Центре», а просто на улице, – там иллюзий никаких нет. Там большую роль играет Росгвардия и всякие разные спецсредства, которые для неё закупают для разгона потенциальных акций протеста. Это играет роль, а то, что он говорит, уже никто не воспринимает всерьёз.