В ООН нашли следы разных боеприпасов в обстреле гумконвоя в Алеппо

Комиссия ООН пришла к выводу, что определить виновных в обстреле гуманитарного конвоя в Алеппо невозможно.

Как пишет ТАСС со ссылкой на доклад экспертов организации, комиссии ООН удалось установить, что обстрел гумконвоя в Сирии велся с воздуха с применением «различных боеприпасов», однако виновного эксперты найти не смогли. «Комиссия установила, что, хотя инцидент был вызван нападением с воздуха, выявить виновного или виновных невозможно», — сказано в докладе.

Отмечается, что и российские ВКС, и американские ВВС «располагали средствами для совершения подобного нападения», однако, по словам экспертов, «ни одна сторона не предполагала» участия в обстреле гумконвоя.

В докладе комиссии подчеркивается, что виновного в обстреле не смогли определить из-за отсутствия исходных данных об использовавшейся технике.