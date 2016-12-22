Политика
Источник: РИА "Новости"
17:15, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Суд разрешил обыскать Кремль в поисках писем Януковича к Путину

Суд Киева разрешил украинским следователям провести обыски в здании администрации президента России.

Как ранее писал Sobesednik.ru, 28 ноября бывший президент Украины Виктор Янукович дал показания по делу о событиях Евромайдана зимой 2013–2014 годов. На заседании Янукович заявил, что расстреливавшие активистов снайперы прибыли на Украину из других стран.

Как пишет РИА «Новости», Печерский районный суд Киева принял решение предоставить следователям Генеральной прокуратуры Украины «возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации». Соответствующий документ был опубликован в едином реестре судебных решений в четверг, 22 декабря.

По данным агентства, речь идет о доступе к оригиналам обращений экс-президента Украины Виктора Януковича к российским властям, а также конкретно об обращении на имя президента России Владимира Путина с просьбой задействовать Вооруженные силы России на территории Украины.

«В случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам следственный судья... вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями настоящего Кодекса в целях отыскания и изъятия указанных вещей и документов», — говорится в документе.

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