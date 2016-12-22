Политика
Источник: Instagram Рамзана Кадырова
09:23, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Статью об убитом Карлове Кадыров назвал "поддержкой терроризма"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью об убитом после РФ Андрее Карлове в газете New York Daily News.

Sobesednik.ru ранее сообщал о том, что американский журналист Герш Кунтцман написал статью для газеты New York Daily News, в которой сравнил убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова с послом Третьего рейха. МИД РФ потребовал у журналиста извинений, в ответ на что он написал новую статью с критикой российской власти.

Рамзан Кадыров в своем Instagram назвал статью Кунтцмана «пасквилем». «После этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми… Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — написал глава Чечни.

Он также отметил, что убийца посла и те, кто его поддерживают, «не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами».

читайте также:Рамзан Кадыров
Олег Ролдугин: Кадырову все же достанется
Обозреватель Sobesednik.ru – о нюансах проектирования бюджета Чечни, Рамзане Кадырове и Минфине »

читайте также:«Как можно было в такой ситуации не озаботиться нормальной охраной дипломата?...»
"Убийство посла – катастрофический прокол наших спецслужб"
Эксперт Центра изучения современной Турции рассказал Sobesednik.ru, кто мог направить убийцу к русскому послу »

Также по теме
Турция
Кадыров
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»