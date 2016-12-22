Статью об убитом Карлове Кадыров назвал "поддержкой терроризма"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью об убитом после РФ Андрее Карлове в газете New York Daily News.

Sobesednik.ru ранее сообщал о том, что американский журналист Герш Кунтцман написал статью для газеты New York Daily News, в которой сравнил убитого в Турции посла РФ Андрея Карлова с послом Третьего рейха. МИД РФ потребовал у журналиста извинений, в ответ на что он написал новую статью с критикой российской власти.

Рамзан Кадыров в своем Instagram назвал статью Кунтцмана «пасквилем». «После этого ни автор пасквиля Герш Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми… Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — написал глава Чечни.

Он также отметил, что убийца посла и те, кто его поддерживают, «не только не имеют никакого отношения к исламу, а являются его злейшими врагами».