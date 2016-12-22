Сравнивший Карлова с послом Гитлера отказался извиняться

Журналист New York Daily News отказался удовлетворить требование МИД РФ и извиниться за статью об Андрее Карлове.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что официального представителя МИД РФ возмутила статья об Андрее Карлове, опубликованная в американском издании New York Daily News, где российский посол сравнивался с послом Третьего рейха. Российский МИД потребовал извинений от автора статьи Герша Кунтцмана.

В ответ на требование МИД РФ Кунтцман написал еще одну статью, в которой с критикой обрушился на российскую власть и заявил, что убийство посла в Турции — результат политики РФ, а убийца Карлова — «не террорист, а солдат». При этом журналист подчеркнул, что выступает против терроризма.

Он также отменил, что после публикации первой статьи он получил «десятки писем от американских читателей, которые вместе с Россией выступили против него».

«Решай, Америка, с кем ты — с независимым борцом за свободу или с Россией», — добавил журналист.