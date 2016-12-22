Шойгу рассказал о размещении батальонов и войск НАТО у границ РФ

Министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря заявил о том, что НАТО наращивает военный потенциал у границ РФ.

Как пишет РИА «Новости», на заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил, что Североатлантический альянс вместо того, чтобы бороться вместе с Россией против терроризма, назвал РФ главной угрозой.

«Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом — терроризмом — НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», — сказал Шойгу.

По его словам, руководство НАТО в 2017 году собирается «в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск».