Политика
Источник: РИА «Новости»
14:08, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Шойгу рассказал о размещении батальонов и войск НАТО у границ РФ

Министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря заявил о том, что НАТО наращивает военный потенциал у границ РФ.

Как пишет РИА «Новости», на заседании коллегии Минобороны Шойгу заявил, что Североатлантический альянс вместо того, чтобы бороться вместе с Россией против терроризма, назвал РФ главной угрозой.

«Вместо объединения усилий по борьбе с общим мировым злом — терроризмом — НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ», — сказал Шойгу.

По его словам, руководство НАТО в 2017 году собирается «в Прибалтике и Польше развернуть четыре усиленных батальона и тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск».

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Карпухина Мария

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