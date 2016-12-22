Политика
17:39, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Савченко выгнали из ПАСЕ из-за угрозы национальной безопасности

Верховная рада Украины исключила депутата Надежду Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Надежда Савченко написала заявление о выходе из партии «Батькивщина».

Как передает ТАСС, решение об исключении Савченко из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали 237 парламентариев. Минимальное число проголосовавших должно было составить 226 человек.

Как отмечает агентство, вопрос об исключении Савченко был поднят депутатами разных политических взглядов.

Так, депутат Виталий Куприй заявил, что «Савченко позорит Украину и угрожает национальной безопасности», в связи с чем должна быть исключена из состава делегации ПАСЕ.

«Мы хотим обезопасить комитет, государство, наши вооруженные силы, мы просто хотим обезопасить наших военных», — заявил депутат от «Народного фронта» Юрий Береза, который стал одним из инициатором поставновления об исключении Савченко из ПАСЕ.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Савченко нужна была Киеву в ПАСЕ только на время.

«Заочное избрание в депутаты Верховной Рады и нелегитимное включение в делегацию Украины в ПАСЕ были основной движущей силой информационно-политической кампании Киева на тот момент», — написала Захарова в Facebook.

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