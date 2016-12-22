Политика
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
16:46, 22 Декабря 2016 Версия для печати

РФ выделила $125 млн на выплату части долга перед Югославией

Россия выплатит $125 млн Республике Босния и Герцеговина по долгу СССР перед Югославией.

Соответствующее распоряжение 22 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, говорится на портале правовой информации.

Там указано, что $125 млн – это часть советского долга перед Югославией. Эти деньги РФ перечислит Боснии и Герцеговине разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения. После этого власти Боснии и Герцеговины откажутся от финансовых требований к России в связи с расчётами по торговле между СССР и Югославией.

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Ушаков Олег

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