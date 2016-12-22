Политика
Источник: Интерфакс
12:06, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Песков заявил об извращенном понимании у автора статьи о Карлове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью Герша Кунтцмана о гибели посла Андрея Карлова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров счел статью о Карлове «поддержкой терроризма».

Дмитрий Песков, комментируя статью американца, заявил, что он «не совсем вменяем», пишет «Интерфакс».

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо, — сказал Песков. — Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти».

Напомним, американский журналист Герш Кунтцман опубликовал на страницах New York Daily News статью об убийстве в Турции российского посла, где сравнил Андрея Карлова с послом Третьего рейха. МИД РФ потребовал извинений от журналиста, но Кунтцман отказался просить прощения.

читайте также:Скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который назвал убийцу российского посла «героем»
Как в Украине отреагировали на убийство посла РФ в Турции
Sobesednik.ru узнал, как украинские депутаты реагируют на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. »

читайте также:«Как можно было в такой ситуации не озаботиться нормальной охраной дипломата?...»
"Убийство посла – катастрофический прокол наших спецслужб"
Эксперт Центра изучения современной Турции рассказал Sobesednik.ru, кто мог направить убийцу к русскому послу »

Также по теме
Турция
Песков
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»