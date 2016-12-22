Песков заявил об извращенном понимании у автора статьи о Карлове

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал статью Герша Кунтцмана о гибели посла Андрея Карлова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров счел статью о Карлове «поддержкой терроризма».

Дмитрий Песков, комментируя статью американца, заявил, что он «не совсем вменяем», пишет «Интерфакс».

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, с извращенным пониманием, что такое хорошо, а что такое плохо, — сказал Песков. — Я не думаю, что эти люди, к коим, безусловно, относится автор статьи, заслуживают хотя бы каких-то упоминаний, хотя бы какой-то памяти».

Напомним, американский журналист Герш Кунтцман опубликовал на страницах New York Daily News статью об убийстве в Турции российского посла, где сравнил Андрея Карлова с послом Третьего рейха. МИД РФ потребовал извинений от журналиста, но Кунтцман отказался просить прощения.