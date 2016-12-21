Навальный против Барсика. Кто уже метит в президенты в 2018 году

Кто, если не кот Барсик? Sobesednik.ru рассмотрел уже оглашенные кандидатуры на пост президента РФ в 2018 году.

На прошлой неделе глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный неожиданно объявил о начале своей президентской кампании и тем самым, можно сказать, открыл ящик Пандоры. Вслед за ним о своих президентских амбициях – то ли в шутку, то ли всерьёз, то ли ради самопиара – заявили личности, некоторых из которых с большим трудом можно представить в роли сменщика Владимира Путина. Sobesednik.ru со здоровой долей скептицизма и иронии вспомнил всех тех, кто заявил о своей готовности занять президентское кресло на выборах-2018.

Алексей Навальный

«Я иду на выборы и буду бороться за победу», – заявил 13 декабря, пожалуй, самый известный борец с коррупцией Алексей Навальный, который пять лет назад заклеймил «Единую Россию» «партией жуликов и воров». За его плечами тысячи и тысячи «лайков» в соцсетях, харизматичность, а также 16-летний политический опыт. В 2013 году Навальный занял второе место на выборах столичного мэра, набрав более 27% голосов и продемонстрировав способность аккумулировать протестный электорат. Среди главных препятствий на пути Навального к президентству можно назвать его малоизвестность на федеральном уровне и нависшее над ним уголовное дело о растрате денег «Кировлеса».

Сергей Удальцов

14 декабря супруга фигуранта «болотного дела» Сергея Удальцова заявила, что отбывающий 4,5-летний срок оппозиционер намерен баллотироваться в президенты. «Если Навальный собрался баллотироваться в президенты, то Удальцов тоже будет. Или тут у Навального только блат с пятой колонной?» – написала Анастасия в своём Twitter. Впрочем, позднее она назвала свой твит шуткой, которую не поняли разучившиеся считывать сарказм журналисты, и признала, что её супруг не сможет возглавить страну из-за судимости. Напомним, что Удальцов, признанный виновным в организации массовых беспорядков в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года, выйдет из колонии общего режима в августе 2017 года – в самый разгар президентской кампании.

Григорий Явлинский

Бессменный лидер «Яблока», который боролся за президентское кресло в 1996 и 2000 годах, объявил о своём выдвижении в президенты ещё полтора года назад. 17 декабря председатель «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила, что партия начинает «очень активную работу» во всех регионах по подготовке к президентским выборам. Явлинский пожелал Навальному успехов, но своим главным оппонентом назвал Владимира Путина. «То, что будет много других кандидатов, это хорошо. Навальному ещё предстоит много нового узнать про себя, пусть попробует», – несколько свысока сказал политик [цитата «Независимой газеты»], который уже не один десяток лет с разной долей успеха отстаивает принципы либерально-демократической оппозиции и славится своей бескомпромиссностью, например, по вопросу о присоединении Крыма к России. Репутация Явлинского, правда, не смогла помочь его партии набрать и 2% на сентябрьских выборах в Госдуму.

Григорий Явлинский Фото: Global Look Press

Сергей Полонский

15 декабря бизнесмен Сергей Полонский, задержанный по обвинению в хищении средств дольщиков строительства жилищных комплексов «Рублевская ривьера» и «Кутузовская миля», заявил на суде, что имеет много общего с избранным президентом США Дональдом Трампом и намерен включиться в президентскую гонку. Адвокат Полонского заверил, что заявление его подзащитного – это не шутка. «Он считает и верит в то, что если хотя бы какой-то намёк на объективность будет, то в отношении него не будет постановлен обвинительный приговор. И тогда он будет принимать участие в выборах», – сообщил Славик Брсоян порталу Life. Кстати, шесть лет назад журнал Forbes включил Полонского, который с 2012 по 2015 годы жил на собственном острове в Камбодже, в список самых необычных российских бизнесменов-эксцентриков. В 2004 году бизнесмен планировал лететь на МКС в качестве туриста, но не был допущен к полёту из-за лишнего веса. Есть подозрения, что шансов стать президентом РФ у Полонского, находящегося под арестом на период суда, примерно столько же, сколько отправиться в космос.

Ирина Прохорова

Главный редактор «Нового литературного обозрения», экс-глава партии «Гражданская платформа» и сестра миллиардера Михаила Прохорова – пока единственная представительница прекрасного пола, которая, вероятно, метит в президенты. Во всяком случае, в феврале этого года Ирина Прохорова призналась в интервью РСН, что задумалась о президентстве: «Почему бы женщина не могла стать президентом России? Женщины стоят во главе Финляндии, Бразилии, ФРГ. Главное, чтобы это был умный и профессиональный человек. Мужчина это или женщина. Женщина ведёт хозяйство, а государство – это большое хозяйство, почему она не может с этим справится, я не вижу оснований». Впоследствии Ирина Прохорова, к сожалению, не упоминала о президентских планах по наведению порядка в нашем многомиллионном и многострадальном хозяйстве.

Дмитрий «Энтео» Цорионов

14 декабря 27-летний православный активист Дмитрий Цорионов, широко известный своими эпатажными и провокационными акциями, поделился со своими читателями в соцсети политической программой под названием MakeRussiaGreatAgain. Основатель общественного движения «Божья воля» заявил, что предвыборную программу Навального придумал «какой-то коммунист», и предложил свою альтернативу политического развития страны – минархию, то есть учение, согласно которому, как гласит «Википедия», функции и полномочия государства должны быть минимальными, ограничиваясь защитой свободы и собственности каждого гражданина.

Отметим, однако, что Цорионов ещё не имеет права баллотироваться в президенты из-за возрастного ценза в 35 лет. Тем не менее он пообещал сделать всё возможное, чтобы преодолеть возрастную дискриминацию и принять участие в выборах. В любом случае, у него ещё будет возможность стать православным лидером страны в 2026 году. Ну а пока можно продолжать срывать спектакли, громить произведения искусства и плевать в сотрудников музеев.

Дмитрий Цорионов Фото: Кадр YouTube

Анатолий Баташёв

Фамилию гражданского активиста и эколога Анатолия Баташёва многие россияне услышали впервые (если вообще услышали) 15 декабря, когда он объявил о своих президентских амбициях и выразил уверенность в том, что партия «Зелёные» поддержит его выдвижение. Нетрудно догадаться, что во главу угла своей президентской программы Баташёв поставил экологические проблемы. Политолог Максим Жаров, давний знакомый эколога, предположил, что Баташёв воспользовался актуальной повесткой выдвижения в президенты, чтобы привлечь внимание к своей персоне и к экологической повестке. «Анатолий пытается потроллить Алексея Навального и высмеять его столь раннее начало президентской гонки», – сказал Жаров порталу Ura.ru.

Кот Барсик

16 декабря барнаульский кот Барсик, который ранее победил в интернет-голосовании на пост мэра города, выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в РФ. На странице кота в соцсетях появилось сообщение, что его избирательной кампанией займётся команда профессионалов, а вице-президентом при кошачьей власти станет козёл Тимур из Приморского сафари-парка.

Несмотря на большое число сторонников, у кота Барсика, как это ни прискорбно, почти нет шансов победить на выборах в 2018 году. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Фёдоров сказал, что животное не может баллотироваться в президенты по законодательным причинам. Кроме того, он усмотрел в выдвижении Барсика антигосударственный подвох: «Может, это какие-то несистемные силы, которые хотят дискредитировать выборы... а может быть, это просто шутники», – поделился Фёдоров с РИА «Новости».

Как бы то ни было, Sobesednik.ru желает коту Барсику и всем его оппонентам успехов на предстоящих выборах, а вам, уважаемые читатели, – хорошего настроения и веры в лучшее.