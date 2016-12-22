МИД Украины ждет провокаций Кремля после введения виз с РФ

Министерство иностранных дел Украины работает над введением визового режима с Россией.

Напомним, Sobesednik.ru писал о том, что, по мнению МИД Украины, введение визового режима с РФ может создать проблемы для «миллионов граждан, которые работают в России».

В интервью украинскому телеканалу «1+1» глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в министерстве ведется работа над форматом визового режима с Россией.

По его словам, при этом в ведомстве стараются предусмотреть ответные меры со стороны Кремля.

Климкин отметил, что на территории РФ проживают миллионы украинцев, против которых могут быть устроены «провокации».