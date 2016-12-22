Политика
Источник: Reuters
09:49, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Киев недоволен "одноразовыми" беспилотниками, купленными у США

В Генштабе ВС Украины заявили о бесполезности разведывательных беспилотников, которые предоставили США.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на советника начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натана Хазина, американские беспилотники, покупка которых обошлась стране в несколько миллионов долларов, оказались неудачными. Как отмечает агентство, речь идет о 72 аналоговых мини-беспилотниках Raven RQ-11B, которые производит фирма AeroVironment.

Хазин раскритиковал летательные аппараты и заявил, что, если бы у него была такая возможность, он вернул бы их обратно производителям.

«С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неверным», — заявил советник главы Генштаба.

По его словам, основным недостатком аппаратов является то, что их можно легко перехватывать и глушить. Также украинские военные остались недовольны встроенными аккумуляторами — выяснилось, что они не могут работать долго, и потому беспилотники не способны заниматься сбором разведывательной информации, то есть выполнять свою главную функцию.

По мнению одного из сотрудников Центра стратегических и международных исследований Джеймса Льюиса, подобные аналоговые беспилотники относятся к «каменному веку развития» БПЛА. Эксперт считает, что эти аппараты «дешевые и одноразовые».

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