Как Навальный поможет Кириенко

Политолог рассказал Sobesednik.ru о том, как участие Алексея Навального в выборах президента сыграет на руку Кремлю.

Президентских амбиций Алексей Навальный особо никогда не скрывал. Тем не менее объявленный им старт избирательной кампании привел власть в замешательство.

О своем выдвижении на пост главы государства Навальный заявил на прошлой неделе. И это вызвало эмоциональный отклик у политизированной публики, принявшейся с энтузиазмом обсуждать презентованную программу. Первый миллион пожертвований от сторонников оппозиционеру удалось собрать через интернет за несколько часов. Всего он планирует потратить на агитацию около 1 млрд.

Реакция же оппонентов была сдержанной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что он относится к выдвижению Навального «никак». Аналогичную позицию занял и премьер-министр Дмитрий Медведев.

В администрации президента еще не определились, как относиться к участию оппозиционера в кампании, говорит политолог Дмитрий Орешкин.

– Навальный намерен бороться за тот электорат, который не ходит голосовать. Последние парламентские выборы показали, что в городах явка составляет примерно 35%. Поэтому ему не нужно «откусывать» голоса ни у кандидата от власти, ни у системной оппозиции. Но мобилизовать «ничейных» избирателей будет сложно: народ считает выборы бессмысленной забавой, – думает Орешкин.

По сведениям Sobesednik.ru, новый куратор внутренней политики Кремля Сергей Кириенко озадачен повышением явки на президентских выборах с тем, чтобы придать им легитимность. И в этой связи участие Навального в гонке способно помочь в решении проблемы. Вопрос лишь в том, будут ли признаны сопутствующие риски допустимыми – во время выборов мэра Москвы оппозиционер набрал 27% голосов и едва не вышел с Сергеем Собяниным во второй тур.

Время определиться у Кремля есть: если выборы не будут объявлены досрочно, то состоятся только в 2018-м. И не факт, что Навальный сможет принять в них участие. Все будет зависеть от результатов пересмотра «дела «Кировлеса», обвинительный приговор по которому был отменен Верховным судом, а дело отправлено на новое расследование. В случае повторного признания виновным Навальный утратит право баллотироваться из-за судимости. Не исключено, что столь ранний старт предвыборной кампании был нужен оппозиционеру во многом затем, чтобы максимально политизировать рассмотрение своего уголовного дела. Теперь обвинительный приговор кировского суда будет выглядеть как страх Кремля перед сильным соперником на выборах.