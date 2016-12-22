Арестованный вице-губернатор Приморья уволился ради коллег

Губернатор Приморского края уволил заместителя, помещенного под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, в четверг, 22 декабря, он подписал заявление об увольнении вице-губернатора Сергея Сидоренко, который в настоящее время находится под домашним арестом.

По данным агентства, 21 декабря Фрунзенский районный суд принял решение поместить Сидоренко под домашний арест сроком на два месяца. Представители суда сообщили, что вице-губернатор подозревается в совершении преступлений по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как сообщил Миклушевский, вице-губернатор сам подал заявление об отставке.

«Сказать, что человек виновен, может только суд, но он пока не состоялся, давайте не торопить события. В данной ситуации Сергей Петрович совершил мужской поступок – передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», – заявил губернатор.