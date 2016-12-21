Политика
Источник: Интерфакс
08:25, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Заявление о причастности к убийству посла РФ в США сочли абсурдом

Представитель Госдепартамента опроверг слухи о том, что Америка причастна к убийству российского посла.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что посла РФ в Турции Андрея Карлова убили во время открытия выставки в Анкаре.

Представитель Госдепартамента США Джон Кирби, комментируя заявление МИД Турции о том, что США укрывает у себя причастного к убийству оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил, что подобные обвинения абсурдны.

«Это совершенно абсурдные обвинения, абсолютно лживые и абсолютно не имеющие в основе ни грамма правды», — цитирует Кирби «Интерфакс».

Госсекретарь США Джон Керри в беседе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу отметил, что США озабочены «исходящей от Турции риторикой, касающейся американской причастности, молчаливой поддержки этого ужасающего убийства, только потому, что Гюлен находится в США».

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