Политика
17:58, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Захарову возмутило сравнение убитого Карлова с послом Гитлера

МИД РФ потребовал от главреда New York Daily News извиниться за статью об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тяжело отреагировал на убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя в Facebook, что американский журналист и писатель Герш Кунтцман опубликовал в New York Daily News статью, в которой заявил, что не сожалеет о смерти Андрея Карлова. Покушение на российского посла Кунтцман назвал «свершившимся правосудием» и сравнил это происшествие с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году. По мнению автора статьи, немецкий посол в глазах многих был воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

Такое сравнение возмутило Марию Захарову, которая призвала международные антифашистские организации дать оценку этой публикации. «Вы в своём уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах, в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда, когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!» – написала она.

читайте также:Скандал спровоцировало высказывание депутата Верховной рады Украины Владимира Парасюка, который назвал убийцу российского посла «героем»
Как в Украине отреагировали на убийство посла РФ в Турции
Sobesednik.ru узнал, как украинские депутаты реагируют на убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. »

читайте также:«Как можно было в такой ситуации не озаботиться нормальной охраной дипломата?...»
"Убийство посла – катастрофический прокол наших спецслужб"
Эксперт Центра изучения современной Турции рассказал Sobesednik.ru, кто мог направить убийцу к русскому послу »

Также по теме
Турция
Пропаганда
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»