Захарову возмутило сравнение убитого Карлова с послом Гитлера

МИД РФ потребовал от главреда New York Daily News извиниться за статью об убийстве российского посла Андрея Карлова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тяжело отреагировал на убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя в Facebook, что американский журналист и писатель Герш Кунтцман опубликовал в New York Daily News статью, в которой заявил, что не сожалеет о смерти Андрея Карлова. Покушение на российского посла Кунтцман назвал «свершившимся правосудием» и сравнил это происшествие с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году. По мнению автора статьи, немецкий посол в глазах многих был воплощением «гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии».

Такое сравнение возмутило Марию Захарову, которая призвала международные антифашистские организации дать оценку этой публикации. «Вы в своём уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах, в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда, когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!» – написала она.