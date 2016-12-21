Политика
15:31, 21 Декабря 2016 Версия для печати

У Валерия Трапезникова "нет финансов" возглавить ЕР в Перми

Валерий Трапезников
Валерий Трапезников
Фото: Global Look Press

Кого из руководителей «Единой России» сменят на грядущем съезде, обсудил с известным единороссом Sobesednik.ru.

«Единая Россия» анонсировала отчетно-выборный съезд, который пройдет 21-22 января. На выездном заседании думской партийной фракции лидер ЕР, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал собравшихся готовится к нему тщательнее.

Помимо подведения итогов парламентских выборов, на съезде планируется осуществить крупную ротацию кадров: ожидается, что по итогам мероприятия сменится порядка 25% секретарей региональных отделений.

— Все правильно: если в регионе у партии плохие результаты, отсутствует рост, то людей надо менять, — прокомментировал новость для Sobesednik.ru будущий участник съезда, зам. руководителя фракции ЕР в Законодательном собрании Пермского края, экс-депутат Госдумы Валерий Трапезников.

Для себя «рабочий депутат» беды не ждет:

— Пермский край хорошо поработал, все выполнил, поэтому у нас руководство (Николай Демкин, генеральный директор АО «ПЗСП», депутат Законодательного Собрания Пермского края . — Ред.) останется.

Ранее сообщалось о планах назначить секретарем регионального отделения партии власти в Перми нашего собеседника, однако сам Валерий Владимирович категорически это опроверг:

— Меня назначить не планировали, да у меня и финансов на это нет, — пояснил Трапезников. — Я, конечно, плачу членские взносы — шесть тысяч в год, но большую поддержку партии оказать не могу. А наш лидер отлично работает и хорошо помогает партии из личных средств. И лично я бы не решился взять на себя такую ответственность.

Многие замены руководства ЕР на местах, как ранее заявлял секретарь генсовета партии Сергей Неверов, произойдут по причине избрания действующих секретарей депутатами Госдумы и делегирования их в Совет Федерации. Таких, по словам Неверова, 20 человек. У самого Неверова после съезда появятся два новых заместителя — экс-замглавы УВП Виктор Селиверстов и экс-замгендиректора ВГТРК Евгений Ревенко.

читайте также:Чудеса – это в духе «Единой России» – что результаты партии на любых выборах, что ее деяния, особенно планируемые
Надежда Гужева: 15 лет чудес "Единой России"
В декабре отмечает свое 15-летие «Единая Россия». Обозреватель Sobesednik.ru подвел итоги деятельности партии власти »

читайте также:Танк
Мощью Уралвагонзавода будут пугать врагов России по всему миру?
В этом году телевизионщики аж трижды побывали на Уралвагонзаводе, знаменитом готовностью «отстоять свою стабильность» хоть с помощью кулаков. Это там, на Западе, гигант попал под санкции, а у нас – на ТВ  »

Также по теме
"Единая Россия"
Гужева Надежда

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»
Илью Резника и Виктора Дробыша заподозрили в рейдерстве РАО
15:07, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах выхода Ильи Резника из состава нового совета РАО
»