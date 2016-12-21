США вернули Японии часть острова в обмен на вертолётные площадки

22 декабря США вернут Японии четыре тысячи гектаров её территории на острове Окинава.

Ранее Sobesednik.ru писал, что японские власти допустили размещение военных баз США на Курильских островах в случае их передачи Токио.

Агентство Kyodo News сообщает, что возвращаемая территория станет самым большим участком земли, передаваемым США японцам после возвращения Окинавы под контроль Японии в 1972 году. Американцы не безвозмездно отдают землю: взамен на этом участке японцы обязались построить шесть вертолётных площадок, которые, вероятно, будут использоваться для взлётов и посадок американских конвертопланов Osprey.

Губернатор Окинавы, требовавший вывести конвертопланы за пределы префектуры, отказался участвовать в церемонии передачи земельного участка.

Генерал-лейтенант Лоренс Николсон, командующий американскими войсками на Окинаве, заявил, что США уважают желание японцев сократить американское военное присутствие в стране, поэтому в дальнейшем Штаты вернут японцам ещё часть земель. «Сокращение зоны учений на Окинаве не подрывает наших обязательств и способности взаимодействовать с правительством Японии и нашими партнёрами в японских Силах самообороны», – отметил Николсон.

Американцы захватили Окинаву в июне 1945 года. Остров находился под руководством американской администрации до 1972 года. Американские военные базы на Окинаве занимают 18% территории острова, там находятся 25,8 тысячи военнослужащих США.