Роста российского ВВП ждут эксперты после отмены санкций

Зарубежные эксперты считают, что Евросоюз и США смягчат санкции в отношении России в 2017 году.

Как сообщает Bloomberg, 55% зарубежных экспертов, опрошенных агентством, предположили, что в 2017 году США смягчит санкции по отношении к России. 40% респондентов полагают, что вслед за США смягчить санкции в отношении России решит Евросоюз.

Аналитики отмечают, что экономистов, предсказывающих смягчений санкций, стало на 10% больше по сравнению с показателем проведенного в октябре исследования.

Специалисты ожидают, что снятие или смягчение санкций благотворно отразится на российской экономики. Так, эксперты ожидают роста российского ВВП на 0,2% в 2017 году и на 0,5% — в 2018 году.