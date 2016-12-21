Политика
Источник: Bloomberg
11:19, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Роста российского ВВП ждут эксперты после отмены санкций

Зарубежные эксперты считают, что Евросоюз и США смягчат санкции в отношении России в 2017 году.

Как сообщает Bloomberg, 55% зарубежных экспертов, опрошенных агентством, предположили, что в 2017 году США смягчит санкции по отношении к России. 40% респондентов полагают, что вслед за США смягчить санкции в отношении России решит Евросоюз.

Аналитики отмечают, что экономистов, предсказывающих смягчений санкций, стало на 10% больше по сравнению с показателем проведенного в октябре исследования.

Специалисты ожидают, что снятие или смягчение санкций благотворно отразится на российской экономики. Так, эксперты ожидают роста российского ВВП на 0,2% в 2017 году и на 0,5% — в 2018 году.

читайте также:Сергей Гуриев
Сергей Гуриев: Проблемы те же – нефть, санкции и отсутствие реформ
Sobesednik.ru поговорил с Сергеем Гуриевым о том, какой ему видится экономика России сегодня »

читайте также:Евросоюз может ввести санкции в отношении 12 российских чиновников из-за обстрела в Алеппо
Эксперт о новых санкциях против РФ: На самом деле все это гадания
Эксперт Центра Карнеги рассказал, насколько реально введение новых санкций ЕС против России из-за Сирии »

Также по теме
Санкции
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Исследования в области рака: 5 главных поводов для оптимизма
16:31, 22 Декабря 2016
У человечества есть 5 поводов для оптимизма в деле борьбы с раком, как считают американские эксперты
»
Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»