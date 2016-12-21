Политика
Источник: РИА «Новости»
14:35, 21 Декабря 2016 Версия для печати

РФ запретит полеты в Таджикистан из-за проблем с рейсами "Ямала"

Россия пригрозила Таджикистану приостановить авиасообщение с 22 декабря из-за невыполнения соглашений.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Россия может в одностороннем порядке приостановить авиасообщение с Таджикистаном из-за проблем с вылетом из аэропорта Жуковский.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерство транспорта РФ, в случае, если Таджикистан не выдаст разрешения на полет самолетов авиакомпании «Ямал» по маршруту Худжанд — Жуковский, Россия приостановит авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря.

Напомним, ранее в Таджикистане отказались разрешать полет «Ямала» по маршруту Худжанд — Жуковский из-за отсутствия паритета. Как пояснил в Минтрансе, о «паритете» можно говорить на двух направлениях: Москва — Душанбе и Москва — Курган-Тюбе. На других направлениях ограничений по количеству перевозчиков и частоте полетов нет.

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