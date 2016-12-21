Политика
Источник: Интерфакс
10:55, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Путин перенес пресс-конференцию ради прощания с убитым послом РФ

Президент России Владимир Путин перенес большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в США опровергли обвинения в причастности к убийству посла РФ в Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 декабря рассказал журналистам о переносе большой пресс-конференции Владимира Путина. «В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь подтвердил, что Путин примет участие в прощании с Карловым.

«Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень», — добавил Песков.

Напомним, российского посла Андрея Карлова в Турции застрелил бывший полицейский.

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