Пан Ги Мун заявил о желании "продвинуть вперед" Южную Корею

Генеральный секретарь ООН намекнул, что может принять участие в президентских выборах Южной Кореи.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap 21 декабря. Пан Ги Мун в разговоре с агентством сказал, что хочет посвятить себя «продвижению вперед» Южной Кореи.

«Если то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы на посту генерального секретаря ООН, поможет мне продвинуть вперед Республику Корея, я хотел бы полностью посвятить себя этому», — сказал он.

Генсек ООН также добавил, что не пожалеет себя, если его знания «понадобятся для развития страны, для повышения благосостояния и доходов граждан».

Напомним, Пан Ги Мун сложит с себя полномочия генерального секретаря ООН в конце 2016 года.