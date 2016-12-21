Политика
Источник: Yonhap
09:58, 21 Декабря 2016 Версия для печати

Пан Ги Мун заявил о желании "продвинуть вперед" Южную Корею

Генеральный секретарь ООН намекнул, что может принять участие в президентских выборах Южной Кореи.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap 21 декабря. Пан Ги Мун в разговоре с агентством сказал, что хочет посвятить себя «продвижению вперед» Южной Кореи.

«Если то, чему я научился, что увидел и почувствовал за 10 лет моей службы на посту генерального секретаря ООН, поможет мне продвинуть вперед Республику Корея, я хотел бы полностью посвятить себя этому», — сказал он.

Генсек ООН также добавил, что не пожалеет себя, если его знания «понадобятся для развития страны, для повышения благосостояния и доходов граждан».

Напомним, Пан Ги Мун сложит с себя полномочия генерального секретаря ООН в конце 2016 года.

читайте также:В Совете безопасности ООН прошел пятый тур голосования на выборах нового генерального секретаря Организации
На кого поставит Россия на выборах нового главы ООН?
Экс-зам генсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, кого поддержит Россия на выборах главы Организации Объединенных Наций »

читайте также:
Станут ли выборы обязанностью, а не правом? Зарубежный опыт
Sobesednik.ru рассказывает, где в мире голосование на выборах обязательно, и изучает перспективы такого шага в России »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Исследования в области рака: 5 главных поводов для оптимизма
16:31, 22 Декабря 2016
У человечества есть 5 поводов для оптимизма в деле борьбы с раком, как считают американские эксперты
»
Владимир Милов о "либерале" Путине: Он делает только то, что ему выгодно
15:28, 22 Декабря 2016
Sobesednik.ru обсудил с Владимиром Миловым заявление Дмитрия Пескова об «абсолютном либерализме» президента Путина
»
Председатель суда: Если бы о Карауловой не писали, обошлось бы без шумихи
15:17, 22 Декабря 2016
Председатель Московского окружного военного суда в интервью Sobesednik.ru прокомментировал дело Варвары Карауловой
»