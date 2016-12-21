Обама связался с Кремлем по "горячей линии" перед выборами в США

Президент США Барак Обама связался с главой РФ Владимиром Путиным по «красному телефону» накануне выборов в США.

Как сообщает телеканал NBC 21 декабря со ссылкой на высокопоставленный источник, Барак Обама по рекомендации одного из своих советников перед выборами президента США связался с Владимиром Путиным по «красному телефону». В своем сообщении Путину Обама призвал российские власти не вмешиваться в избирательный процесс Штатов.

«Международное право, в том числе законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве», — было сказано в отправленном Обамой сообщении.

Отмечается, что Обама изначально не хотел связываться с российским лидером из-за напряженной политической ситуации. В Белом доме телеканалу использование «красного телефона» подтвердили.

«Красный телефон» — это система электронной связи, предназначенный для экстренной связи во время таких происшествий, как теракты 11 сентября. Он представляет собой не телефон, а систему для отправки электронных писем.