Администрация Трампа заменила Россию на ИГ в списке угроз США

Россия не вошла в список угроз национальной безопасности США, составленный администрацией Дональда Трампа.

Издание Foreighn Policy 20 декабря со ссылкой на источник в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа написало о том, что команда Трампа не включила Россию в список угроз США. Вместо нее в список основных внешнеполитических угроз попали «Исламское государство» [или ИГ, ИГИЛ; террористическая группировка, признанная экстремистской и запрещенная в РФ — прим. Sobesednik.ru], действия Китая и КНДР. Основными задачами оборонной политики также оказались модернизация вооруженных сил США, противодействие кибератакам и улучшение работы Пентагона.

Составленный список был передан Пентагону. При этом в команде Трампа отметили, что документ еще будет дополняться.

Напомним, ранее Пентагон неоднократно называл Россию угрозой номер один для национальной безопасности США.