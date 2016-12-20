"Убийство посла – катастрофический прокол наших спецслужб"

«Как можно было в такой ситуации не озаботиться нормальной охраной дипломата?...»

Эксперт Центра изучения современной Турции рассказал Sobesednik.ru, кто мог направить убийцу к русскому послу.

— Посол РФ в Турции Андрей Карлов был профессиональным дипломатом, потеря которого — это очень серьезная брешь в международных отношениях. Он активно участсовал в переговорах по сирийскому вопросу, знал ситуацию на Ближнем Востоке, за это его высоко оценивали коллеги. Почему не обеспечили его безопасность в стране пребывания — это сейчас очень большой вопрос, — рассказывает руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. — Это прокол турецкой стороны — само собой, но не меньше, а даже больше, это прокол российских спецслужб. Россия ведет реальную, серьезную, сложную и опасную войну в Сирии, что у многих вызывает и недовольство, и злобу. Как можно было в такой ситуации не озаботиться нормальной охраной дипломата? Как не принять во внимание, что Турция в последний год вырвалась в лидеры по количеству терактов, переворотов? Чтобы это оценить, даже не нужно глубоко знать ситуацию в регионе. Специалисты должны оценивать ситуацию и предотвращать подобные события.

Убийство посла — чрезвычайный случай в мировой практике. И сегодня уже понятно — нашему послу Карлову стреляли в спину, и его спина не была защищена.

— Турция обвиняет в убийстве российского посла ФЕТО — сторонников турецкого религиозного деятеля и оппозиционера Фетхуллы Гюлена, которые якобы организовали и летнюю попытку свержения Эрдогана. Российские власти скорее подозревают «Исламское государство» [также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Кто послал 22-летнего убийцу к российскому послу?

— Турция привычно обвиняет во всем гюленистов. На мой взгляд, Гюлену это нужно было меньше всех. Зачем? Чтобы его обвинили и выслали из США, где он скрывается? Гюленисты сейчас затаились, и не в их интересах, да и не в их практике, такие громкие кровавые акции.

Убийца был определенно связан с исламистами, вероятно, наследниками радикальной «ан-Нусры» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Верховного суда — прим. Sobesednik.ru]. Его выкрики «За Алеппо!» перед выстрелами говорят сами за себя.

Интересно, что террорист — кадровый полицейский. Анкара сообщает, что он был уволен из органов летом этого года, после переворота, но, возможно, это просто спасение лица. Турция — военнизированная страна, проход бывшего полицейского с просроченным удостоверением и оружием на представительное мероприятие там просто невозможен. Очевидно, у него были сообщники либо на момент убийства он был действующим сотрудником. Но Анкаре не хочется в этом признаваться. Ведь еще совсем недавно и официальная Анкара придерживалась похожих взглядов по поводу Сирии. Сейчас им неудобно и невыгодно вспоминать об этом. Эрдоган, кстати, в этой ситуации также один из главных пострадавших, это убийство — явно удар и по нему тоже.

— Имеет основания версия о провокации с целью разорвать наладившиеся отношения между Россией и Турцией?

— Безусловно, это есть. Такой масштабный теракт, как убийство посла, преследует сразу несколько целей. В том числе и срыв переговоров по Сирии, которые должны были начаться сегодня. Но все пошло по плану — переговоры идут, о разрыве отношений речи нет.

— Может ли это громкое убийство повлиять на окончание боевых действий в Сирии?

— Нет. Взятие Алеппо — это еще не окончательная победа, какие бы реляции там не звучали. В Сирии идет серьезная гражданская война, к которой подключились и крупные мировые державы. Поэтому о скором окончании этой войны говорить не приходится.