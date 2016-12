Генассамблея ООН не признала "временную оккупацию" Крыма. Что дальше?

Sobesednik.ru обсудил с экспертами принятие в ООН резолюции, в которой Крым назван «временно оккупированным» Россией.

Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму и призывающую Россию допустить международных наблюдателей на полуостров.

В документе указано: Генассамблея, «осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя и подтверждая непризнание ее аннексии», призывает «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека. Также там содержится требование отменить решение о признании организации «Меджлис крымскотатарского народа» экстремистской (сейчас ее деятельность запрещена в России по решению суда).

За принятие резолюции проголосовали 70 государств (страны ЕС, Канада, США, Турция и Япония), против — 26 (Россия, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Китай, КНДР и Сирия), воздержались — 77.

Хто і як голосував за українську резолюцію щодо #Крим'у / Who and how voted on #Ukraine-sponsored draft resolution concerning #Crimea. pic.twitter.com/9MGj9i7gX0