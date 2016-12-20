Политика
16:54, 20 Декабря 2016 Версия для печати

Генассамблея ООН не признала "временную оккупацию" Крыма. Что дальше?

Генассамблея, «осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя и подтверждая непризнание ее аннексии», призывает «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека
Генассамблея, «осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя и подтверждая непризнание ее аннексии», призывает «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека
Фото: un.org

Sobesednik.ru обсудил с экспертами принятие в ООН резолюции, в которой Крым назван «временно оккупированным» Россией.

Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Крыму и призывающую Россию допустить международных наблюдателей на полуостров.

В документе указано: Генассамблея, «осуждая временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя и подтверждая непризнание ее аннексии», призывает «незамедлительно положить конец» всем случаям ущемления прав человека. Также там содержится требование отменить решение о признании организации «Меджлис крымскотатарского народа» экстремистской (сейчас ее деятельность запрещена в России по решению суда).

За принятие резолюции проголосовали 70 государств (страны ЕС, Канада, США, Турция и Япония), против — 26 (Россия, Белоруссия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Китай, КНДР и Сирия), воздержались — 77.

— Если в Крым, в соответствии с требованиями резолюции, приедут международные наблюдатели, абсолютно ничего не произойдет, — уверен доктор политических наук Александр Задохин. — Извините, но все это — обычная тягомотина, дипломатические разборки. И, судя по всему, можно констатировать, что Крым вернулся в состав РФ и признается Генассамблеей.

Руководитель экспертной группы «Крымский проект», политолог Игорь Рябов заявил, что документ носит исключительно декларативный характер:

— Это же не резолюция [Совета безопасности] ООН, которую сразу заблокировали бы Россия и Китай, — поясняет Рябов. — Это некое обращение против России и Крыма, принятое рядом стран. Самое главное они уже сделали — они ввели санкции, в том числе — против Крыма.

По мнению президента Украины Петра Порошенко, принятие резолюции ГА ООН стало «демонстрацией широкого фронта поддержки международного права и основополагающих ценностей послевоенного мироустройства». Как отметил украинский лидер, «агрессор должен почувствовать высокую цену за совершенные преступления на украинской территории». По мнению политолога Александра Задохина, принятие резолюции не принесет для России никаких последствий.

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