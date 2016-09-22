Политика
Источник: Россия-24
07:17, 22 Сентября 2016 Версия для печати

Речь Керри на Совбезе ООН в РФ назвали "бедным шоу" для СМИ

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление госсекретаря США Джона Керри на Совбезе ООН.

В эфире телеканал «Россия-24» Захарова назвала выступление Керри на Совете безопасности ООН плохим шоу, предназначенным для СМИ.

«Выступление американской делегации, которое было подготовлено для госсекретаря, — это было шоу, шоу для миллионов людей и в первую очередь для масс-медиа. Шоу плохое, потому что оно бедное, скудное, без фактов, оно разбивается за раз», — заявила Захарова.

Во время выступление на Совбезе ООН 21 сентября Керри фактически обвинил Россию в том, что она дезинформирует мировое сообщество о Сирии. По его словам, власти Сирии ведут «неизбирательные бомбардировки гражданских объектов и оппозиции», чем подрывают процесс прекращения огня.

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