Байден заявил, что пять стран ЕС готовы снять санкции с России

Вице-президент США Джозеф Байден предупредил Украину о возможности снятия Евросоюзом санкций в отношении России.

Как сообщает агентство Reuters, вице-президент США указал Киеву на необходимость выполнения обещанных экономических и политических реформ. По словам Байдена, если это не будет сделано, Евросоюз может отказаться от санкций в отношении России.

«Мы знаем, что если они дадут повод ЕС, сейчас есть, как минимум, пять стран, которые хотят сказать "Мы хотим выйти" из санкций против Москвы», — заявил вице-президент США в ходе своего выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Политик также рассказал, что с тех пор, как начался украинский кризис, он несколько часов в неделю тратит на телефонное общение с лидерами Украины. В ходе этих разговоров Байден, по его словам, убеждает власти Киева решительно проводить реформы, в то же время активно «продавливая» в Германии, Франции и Италии идею о необходимости дальнейших санкций против России.