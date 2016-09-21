Замгубернатора ХАМАО уволился по собственному желанию

20 сентября заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Путин ушёл с занимаемой должности.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала документы об увольнении своего заместителя, сообщает «Интерфакс».
«Он уволен по собственному желанию», — сообщила директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.
В обязанности Алексея Путина входило ведение департамента здравоохранения, культуры и образования молодежной политики, а также социального развития, физической культуры и спорта. К тому же он заведовал службой по делам архивов.
В настоящее время обязанности заместителя губернатора ХАМАО выполняет директор департамента финансов Вера Дюдина.