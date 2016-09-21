Политика
Источник: Интерфакс
09:51, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Замгубернатора ХАМАО уволился по собственному желанию

20 сентября заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Путин ушёл с занимаемой должности.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала документы об увольнении своего заместителя, сообщает «Интерфакс».

«Он уволен по собственному желанию», — сообщила директор регионального департамента общественных и внешних связей Елена Шумакова.

В обязанности Алексея Путина входило ведение департамента здравоохранения, культуры и образования молодежной политики, а также социального развития, физической культуры и спорта. К тому же он заведовал службой по делам архивов.

В настоящее время обязанности заместителя губернатора ХАМАО выполняет директор департамента финансов Вера Дюдина.

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