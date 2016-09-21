"Владимир Маркин был как фронтмен рок-группы"

Политтехнолог Константин Калачев объяснил, почему ушел в отставку Маркин и что стоит за слухами об отставке Бастрыкина.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин подал рапорт об отставке. Слухи об отставке Маркина просочились в СМИ еще 14 сентября. Источники некоторых изданий предполагали, что Маркин покинет СК ради аналогичной должности в «Русгидро». Одновременно со слухами об отставке Маркина появились и сообщения об отставке главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, которые пресс-секретарь СК назвал «высосанными из пальца».

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с Sobesednik.ru назвал Маркина «искренним, принципиальным» человеком. «Но сейчас для людей его формата, мне кажется, время уже проходит. То есть имею в виду его склонность быть в центре внимания, некоторую чрезмерную публичность и слишком широкий круг интересов», — сказал Калачев.

Он отметил, что с работой Маркина в СКР связана «целая эпоха». «Он расцветил работу Следственного комитета новыми красками, — объяснил Калачев. — Люди, которые знают его, говорят, что он скромен, искренний патриот России, говорит, что думает, но, мне кажется, что пресс-секретарь Следственного комитета должен быть менее эпатажным, более соответствующим представлению о работе столь серьезного ведомства».

Политтехнолог сравнил Маркина с рок-звездой. «Он был как фронтмен рок-группы. Он был такой хедлайнер и по цитируемости, и по количеству упоминаний в СМИ, он, наверное, обходил всех, включая даже господина Пескова, — сказал Калачев. — Я думаю, слишком большое желание быть на слуху, причем иногда по темам, не связанным с работой Следственного комитета, наверное, в нынешних исторических условиях не так востребовано, как это было еще совсем недавно».

Сейчас, по словам Калачева, востребован «более сдержанный стиль». «На самом деле, общество должно знать о работе Следственного комитета, но обществу вовсе необязательно знать фамилию пресс-секретаря Следственного комитета», — добавил политтехнолог.

Между тем Калачев допустил, что слухи об отставке Бастрыкина могут оказаться правдой. «Я не исключаю, [что слухи верны], — сказал эксперт. — Человек проработал достаточно долго, не все отношения у него сложились. Мы слишком много в свое время слышали о конкуренции Следственного комитета и прокуратуры. Некоторые эксперты утверждают, что у него не вполне сложились отношения с ФСБ. То есть в конкуренции силовых ведомств он явно не выглядит победителем».

Но главная причина возможной отставки Бастрыкина, по мнению Калачева, может заключаться в «ротации кадров». «Мне кажется, что дело в том, что должна быть ротация кадров, и очевидно совершенно, что президент никому не дает засидеться на одном месте, — сказал политтехнолог. — Так что не удивлюсь и камни в спину кидать точно не собираюсь».

Эксперт напомнил, что Бастрыкин в свое время собирался уехать в Чехию. «Жил бы сейчас в Чехии или работал бы здесь, а семья была в Чехии. На самом деле, знакомство с Владимиром Владимировичем Путиным изменило его жизнь», — заключил Константин Калачев в разговоре с Sobesednik.ru.