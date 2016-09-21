Политика
Источник: Reuters
07:45, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Вину за атаку гумконвоя в Сирии США возложила на Россию

Представители администрации США заявили о том, что российские Су-24 разбомбили гуманитарный конвой в Сирии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что обстрел гуманитарного конвоя грозит срывом кооперации России и США в Сирии.

Должностные лица в администрации США заявили о том, что к разгрому гуманитарного конвоя неподалеку от сирийского Алеппо причастна Россия. Источник заявляет, что, по данным разведки, российские самолеты Су-24 якобы находились в небе над конвоем точно в то время, когда было совершено нападение. Об этом пишет Reuters в среду, 21 сентября.

Советник Белого дома по национальной безопасности Бен Родс заявил, что администрация признает ответственность за «огромную гуманитарную трагедию» за Россией. При этом Родс не заявлял прямо, что нападение совершили российские самолеты.

Россия, в свою очередь, отрицает факт нанесения удара по конвою с воздуха. Возгорание, по данным Минобороны РФ, произошло уже на земле. Россия также поставила под сомнение надежность источника, сообщившего эту информацию – организацию «Белые шлемы». В Москве отмечает, что эта организация связана с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат-ан-Нусра».

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