Политика
Источник: Зарубежные СМИ
09:21, 21 Сентября 2016 Версия для печати

В кибератаке на немецкие партии нашли "российский след"

21 сентября стало известно, что ряд представителей немецких партий стали жертвами масштабной кибератаки.

Согласно данным газеты Süddeutsche Zeitung, кибератака была осуществлена ещё в августе, но известно о ней стало только сейчас. Политики получили электронные письма, присланные неким Генрихом Краммером. Которые якобы были отправлены из штаб-квартиры НАТО. В письме содержалась ссылка, переход по которой обеспечивал заражение компьютера.

Правительственные эксперты считают, что за кибератакой могут стоять российские хакеры из группы Sofacy, которую немецкие правоохранители обвинили в хакерских нападениях на бундестаг весной 2015 года.

Правоохранительные органы Германии опасаются, что организаторы нынешней кибератаки попытаются повлиять на парламентские выборы, которые пройдут в Германии в будущем году.

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Худик Ольга

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